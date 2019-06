Fahndung nach Seriendieb: Mehrere Taten auch in Tirol

Innsbruck – Eine Unachtsamkeit beim Einkaufen nutzt ein Unbekannter bereits seit Juni vergangenen Jahres immer wieder aus. Aus Handtaschen, die im Einkaufswagen abgestellt waren, stahl er die Geldtaschen. Mit den Bankomatkarten, die sich darin befanden, behob er anschließend Geld bei diversen Banken. Mindestens 20 Taten gehen laut Aussendung der Polizei bis zum vergangenen Monat auf sein Konto.

Dabei war er nicht nur in Nieder- und Oberösterreich sowie Salzbug zu Gange. Auch zwei Mal in Hötting (11.10. 2018 und 3.01.2019), in Wörgl (13.11.2018) und in Wattens (7.5.2019) trieb er sein Unwesen. Fotos des Verdächtigen wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten veröffentlicht. Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, werden an das Landeskriminalamt Niederösterreich, unter Tel. 059133-30-3333, ersucht. (TT.com)