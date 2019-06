Polizei vernichtete 29 illegale Glücksspielautomaten

Innsbruck – 29 Automaten, die in den vergangenen drei Jahren bei Razzien in illegalen Glücksspiellokalen in Innsbruck beschlagnahmt wurden, hat die Polizei am Donnerstag vernichtet. Bevor ein Tiroler Recyclingunternehmen für die Zerstörung sorgte, wurden die Automaten geöffnet und entleert. Das entnommene Bargeld im Wert von mehr als 3000 Euro wird dem Bund als Widmungsträger zugeschrieben. (TT.com)

Mittels Winkelschleifer wurden die Automaten geföffnet, um das Bargeld zu entnehmen. - Polizei