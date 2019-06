Betrunkener gab sich in Kirchdorf als Polizist aus

Kirchdorf – Ein 62-jähriger Mann wird verdächtigt, sich in Kirchdorf als Polizist ausgegeben zu haben. Ein 20-jähriger Autolenker hatte die Polizei am Donnerstagabend gegen 22.45 Uhr darüber informiert, dass er soeben von einem mit einer Polizeiwarnweste bekleideten Mann, der eine Schusswaffe am Gürtel trug, angehalten worden sei.

Nach einer sofortigen Fahndung mit mehreren Streifen und weiteren Erhebungen konnten die Beamten den stark alkoholisierten 62-Jährigen in seiner Wohnung antreffen. In der Wohnung des Einheimischen wurden mehrere Kleidungsstücke mit der Aufschrift „Polizei“ sowie zwei täuschend echt aussehende Spielzeugpistolen sichergestellt. Weitere Erhebungen laufen.

Etwaige weitere Opfer des falschen Polizisten bzw. Zeugen werden ersucht sich bei der PI Erpfendorf (Tel. 059133/7201) zu melden. (TT.com)