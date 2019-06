Innsbruckerin (45) gewürgt und mit Waffe bedroht: 46-Jähriger angezeigt

Innsbruck – Am Samstagabend kam es in einer Wohnung in Innsbruck offenbar zu einer gefährlichen Bedrohung und Körperverletzung.

Gegen 18.30 Uhr zeigte eine 45-jährige Einheimische an, von einem 46-Jährigen in einer Wohnung festgehalten, gewürgt und mit einer Schusswaffe bedroht worden zu sein. Die Frau konnte in ein Lokal flüchten.

Sie gab bei der Polizei an, dass der mutmaßliche Täter Inhaber eines Waffenpasses sei, weshalb das Einsatzkommando Cobra zur Unsterstützung hinzugezogen wurde. Das Einsatzkommando nahm den Mann fest.

In der Wohnung wurden eine Schusswaffe sowie 50 Patronen gefunden und sichergestellt. Gegen den 46-Jährigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wird auf freiem Fuß angezeigt. (TT.com)