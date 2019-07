Betrunken und ohne Führerschein: 18 Monate Haft für Tiroler Todeslenker

Innsbruck – Der fast unglaubliche Fall eines 38-jährigen Tirolers, der am 9. September bei der Hauptmautstelle Schönberg in einen tödlichen Verkehrsunfall gemündet hatte, fand heute Mittag am Landesgericht mit 18 Monaten Gefängnis seinen Abschluss.

Der Gastronomiearbeiter war im Herbst nach einem Besuch bei Freunden mit 1,4 Promille in riskanter Weise über die Brennerautobahn gedonnert. Zeugen sprachen von einem Rennen mit einem anderen Verkehrsteilnehmer, was die Verteidigung jedoch als Unterstellung zurückwies. Bei der Mautstelle hatte der Alkoholisierte zu spät gebremst und war mit seiner schweren Luxuslimousine frontal in das Heck eines deutschen Urlauberpaars gekracht. Die 57-jährige Lenkerin hatte keine Chance und verstarb wenig später.

Heute im Prozess war aufgekommen, dass der 38-Jährige nicht nur schwer alkoholisiert und zu schnell am Weg war, sondern auch niemals einen Führerschein besessen hat. Vielleicht ist dies ein Mitgrund dafür, dass er bislang schon drei Unfälle in alkoholisiertem Zustand zu verzeichnen hatte. Angesichts dieser Tatsachen zeigte sich der Todeslenker vor Richter Gerhard Melichar reuig und geläutert. Die Verteidigung wies zudem darauf hin, dass sein Mandant nun ohnehin sein restliches Leben mit Schadenersatzleistungen beschäftigt sei und sich wohl nie mehr ein Auto leisten wird können.

Den Hinterbliebenen wurden jeweils 2500 Euro Trauerschmerzensgeld zugesprochen, die Versicherung regressierte bislang mit 5000 Euro. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, der Verurteilte hofft in einem halben Jahr auf Verbüßung per Fußfessel (möglich ab Reststrafe 12 Monaten Haft). (fell)