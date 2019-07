Hopfgarten im Brixental – Kurz nach 2 Uhr Früh wurde am Montag eine Bankfiliale in Hopfgarten im Brixental zum Tatort. Unbekannte sprengten dort einen Bankomaten. Ob die Täter Geld erbeuten konnten, war am Morgen noch nicht bekannt.

Eine Alarmfahndung wurde ausgelöst, blieb bis dato aber ergebnislos. Ermittler des Landeskriminalamts sichern die Spuren, die Ermittlungen laufen. (TT.com)