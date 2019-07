Bankomat in Hopfgarten gesprengt: Vage Täterbeschreibung der Polizei

Hopfgarten im Brixental – Unbekannte haben in der Nacht auf Montag einen Bankomaten in einer Bankfiliale in Hopfgarten im Brixental gesprengt. Laut Polizei dürften vermutlich zwei maskierte Täter daran beteiligt gewesen sein. Eine sofort eingeleiteten Alarmfahndung blieb ergebnislos und auch am Montagnachmittag fehlte von den Unbekannten jede Spur.

Einer der beiden soll laut bisherigen Ermittlungen sofort zur Überwachungskamera gegangen sein und die Kameralinse mit einer mitgebrachten Spraydose besprüht haben. Der Täter trug eine dunkle Oberbekleidung mit einer hellen Aufschrift und der Zahl 75 im Brustbereich.

Welches Fahrzeug die beiden zur Flucht verwendet hatten und auch in welche Richtung sie geflohen waren, war zunächst nicht bekannt. Die Polizei bat die Bevölkerung um Hinweise. (TT.com)