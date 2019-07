„Elektro Zobl“-Firmenauto in Schönau gestohlen

Den Diebstahl seines Firmenwagens meldete ein 21-jähriger Tiroler am Dienstag bei der Polizei Kundl. Er hatte das Auto der Marke Peugeot mit der Aufschrift „Elektro Zobl“ am Vortag gegen 16.45 Uhr bei ihm zu Hause in Schönau im Freien abgestellt. Am frühen Morgen bemerkte er, dass das Auto im Wert von mehr als zehntausend Euro verschwunden war. (TT.com)