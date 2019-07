Letztes Update am Do, 11.07.2019 10:00

Seit 1983 vermisste Jugendliche: Vatikan lässt Gräber öffnen

Seit 36 Jahren wird Emanuela Orlandi aus Rom vermisst. Es ist bis heute rätselhaft, was mit der Tochter eines Vatikan-Angestellten passiert ist. Heute sollen erstmals Gräber geöffnet werden, in denen ihre Überreste vermutet werden. Der Bruder sieht in dem Fall eine Verschwörung der Kirche.