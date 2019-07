Innsbruck – Um exakt 1.57 Uhr in der Nacht auf Donnerstag wurde in den Räumlichkeiten eines Verbandes in Innsbruck eingebrochen. Der unbekannte Täter ließ Diebesgut in unterem, vierstelligen Wert mitgehen.

Ebenfalls in der Nacht, zwischen Mittwoch 17.30 Uhr und Donnerstag 4.30 Uhr, brachen Unbekannte in einen Gastronomiebetrieb in Innsbruck ein. Sie entwendeten die Kassenlade der Registrierkassa. Auch hier liegt der Schaden im unteren, vierstelligen Eurobereich. (TT.com)