Moscheen in München und Iserlohn wegen Drohungen geräum

Wegen Drohungen hat die Polizei drei Moscheen in München und im sauerländischen Iserlohn räumen lassen. Am Donnerstagmittag seien an zwei Gebetshäusern in den Münchner Stadtteilen Pasing und Freimann „zeitgleich E-Mails mit gleichlautendem Wortlaut“ eingegangen, teilte die Polizei mit. Darin sei eine Gefahrenlage angekündigt worden. Details nannte die Polizei zunächst nicht. Auch in Iserlohn ging die Drohung nach Polizeiangaben per E-Mail ein. In allen Fällen blieben die Durchsuchungen ergebnislos.

In den vergangenen Monaten hatte es deutschlandweit immer wieder Bombendrohungen gegen öffentliche Gebäude gegeben, die sich als haltlos herausstellten. (dpa)