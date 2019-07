Gute Nachrichten: Ein seit Donnerstag in Hall abgängiger Bub ist am Freitagabend in Hall gefunden und zurück in die Betreuungseinrichtung gebracht worden, aus der er vermisst gemeldet worden war.

Der Bursche hatte die Einrichtung am Donnerstag verlassen, ohne Bescheid zu geben, was er vorhat. Er war im März schon einmal vermisst worden. Zu dieser Zeit war er in einer Betreuungseinrichtung in Bayern untergebracht und hatte diese verlassen, um nach Tirol zu fahren. (TT.com)