Unbekannter versprühte Pfefferspray in Grazer Linienbus

In einem Grazer Linienbus hat ein Unbekannter am Freitag Pfefferspray versprüht. Die erschrockenen Fahrgäste in seiner Nähe flüchteten in den vorderen Busteil. Die Fahrerin hielt an und öffnete die Türen, dabei konnte der Täter entkommen. Schwer verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand, einige Personen erlitten Reizungen der Atemwege.

Der Vorfall ereignete sich in einem Schienenersatzbus in der Annenstraße. Nach der Spray-Attacke drängten die Fahrgäste nach vorne. Die Buslenkerin hielt außerplanmäßig an und öffnete die Türen. Da alle gleichzeitig aussteigen wollten, kam es zu einem heftigen Gedränge. Das nützte der Täter und verschwand.

Die Polizei sucht nun Zeugen und Betroffene des Vorfalls und ersucht um Meldung beim Journaldienst des Kriminalreferates (059133/65 3333). (APA)