Feier in Innsbruck mit 26 Verletzten: Polizei vermutet Reizgas

Mehr als zwei Dutzend Verletzte mussten am Samstag bei einer Hochzeitsfeier im Saggen versorgt werden. Einen etwaigen Giftgasanschlag schloss Christoph Kirchmair vom Kriminalreferat der Stadtpolizei am Montag aus. Als Ursache käme am ehesten Reizgas in Frage. Die Ermittlungen dauern noch an.