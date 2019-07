27-Jähriger soll Mord an Wissenschafterin auf Kreta gestanden haben

Ein 27 Jahre alter Kreter soll gestanden haben, die Wissenschafterin Suzanne Eaton getötet zu haben. Dies berichteten am Montag mehrere griechische Nachrichtenportale unter Berufung auf die Polizei. Eine offizielle Bestätigung lag zunächst nicht vor, wie das Staatsradio berichtete. Die Leiche der gebürtigen US-Amerikanerin war am vergangenen Montag gefunden worden.

Die 59-Jährige hatte an einem Expertentreffen in der kleinen Hafenstadt Kolymbari teilgenommen und war am 4. Juli zu einer Wanderung aufgebrochen, von der sie nicht zurückkehrte. Wanderer fanden die Leiche in einer kleinen Grotte nahe der Ortschaft Maleme, rund 8,5 Kilometer von Kolymbari entfernt.

Eaton stammte aus Oakland in Kalifornien. Sie arbeitete im Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik (MPI-CBG). (APA/dpa)