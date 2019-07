Nach Streit: 34-Jähriger in Fiecht von Männern krankenhausreif geschlagen

Vomp – Von zwei unbekannten Schlägern wurde ein 34-Jähriger am Sonntag in den frühen Morgenstunden nach einem Streit beim Kreisverkehr der Gutmann-Eni Tankstelle in Fiecht bei Vomp zusammengeschlagen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Zwischenfall gegen 5 Uhr Früh auf einem Fußgängerübergang.

Der 34-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste mit der Rettung ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert werden. Der Attacke ging eine verbale Auseinandersetzung auf dem Parkplatz eines Lokals in der Nähe voraus.

Die beiden Männer waren mit einem grünen oder blauen BMW älteren Baujahres mit Kufsteiner Kennzeichen unterwegs. Laut Beschreibung des Opfers handelte es sich beim Haupttäter, der als Beifahrer in dem BMW mitfuhr, um einen südländischen Typ. Er war etwa 25 Jahre alt, trug einen Bart und war eher klein, maximal 1,70 Meter groß. Es soll stämmig und sportlich gewesen sein. Zum zweiten Täter liegt derzeit keine Beschreibung vor.

Die Polizei Schwaz ersucht um zweckdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 059133/7250. (TT.com)