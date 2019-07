Einbrecher auf Diebestour in Innsbruck und Flaurling

Innsbruck, Flaurling – Mehrere Einbrüche in Innsbruck und ein Diebstahl auf einer Baustelle in Flaurling beschäftigen derzeit die Tiroler Polizei. Zwischen Dienstagabend und Mittwochfrüh wurde in vier Lokale und Geschäfte in den Bögen eingebrochen. Die Täter stahlen Bargeld, eine Registrierkasse und verschiedene Elektronikartikel. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest, dürfte laut Polizei aber mehrere tausend Euro betragen.

In Flaurling stahlen Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch einen rot/schwarzen Hydraulikhammer der Marke PROMOVE XP 101 von einer Baustelle. Der Wert liegt bei einigen tausend Euro. (TT.com)