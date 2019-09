Gleich zweimal in Längenfelder Hotel am Werk: Einbrecher gefasst

Längenfeld – Gleich zweimal wurde ein Hotel in Längenfeld Ende Juli Opfer eines Einbrechers. Nun fasste die Polizei Sölden einen 40-jährigen Einheimischen, der außerdem weitere Betrügereien und Diebstähle gestanden hat. Angeblich handelte er dabei aus Geldnot. Insgesamt richtete der Mann laut Polizei einen Schaden von mehr als 10.000 Euro an. Eine Anzeige erwartet ihn.

Zum ersten Mal drang der 40-Jährige in der Nacht auf 25. Juli in die Büroräume des Hotels ein, indem er die Holztür aufbrach. Er brach einen Tresor auf, welcher in einem Holzschrank verankert war. Daraus stahl er Wertgegenstände und Bargeld. Zwei Tage später – in der Nacht auf 27. Juli – war der Dieb erneut am Werk. Diesmal gelang es ihm, den mittels Zahlencode gesicherten Tresor zu öffnen und Bargeld zu erbeuten. (TT.com)