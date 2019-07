Ein bislang unbekannter Täter drang in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Zeit zwischen 20.30 Uhr und 7 Uhr in die Büros eines Hotels in Längenfeld ein. Dort brach er einen Tresor heraus, der in einem Holzschrank verankert war.

Der Einbrecher erbeutete Wertgegenstände und Bargeld in der Höhe eines niedrigen vierstelligen Eurobetrages. (TT.com)