Acht Jugendliche bei Einbruch in Fügen quasi auf frischer Tat ertappt

Fügen – Einem aufmerksamen Polizisten außer Dienst ist in der Nacht auf Samstag eine jugendliche Einbrecherbande ins Netz gegangen. Der Beamte hatte einen der Täter beobachtet und ihn kurz vor dessen Flucht erwischt. Wenig später stellte sich heraus, dass sieben weitere Burschen im Alter zwischen 14 und 19 Jahren an dem Einbruch in ein leerstehendes Nachtlokal beteiligt gewesen waren.

Während der Jugendliche einer Polizeistreife übergeben wurde, wurden zwei weitere Täter – die mit ihren Motocross‘ unterwegs waren – in der nähe des Tatortes festgenommen. Die anschließenden Befragung in der Dienststelle in Strass ergab schließlich, dass fünf weitere Jugendliche involviert waren. Sie alle zeigten sich umfassend geständig.

Die Jugendbande war mit einem Dietrich-Set ausgestattet und verschaffte sich durch das Aufbrechen der Seitentüre Zutritt zu dem ehemaligen Nachtlokal. Dann ließen sie 34 Spirituosenflaschen, diverse kleine Elektro-Geräte und einen Golfschlägersatz mitgehen.

Der Wert des Diebesgutes und der Sachschaden belaufen sich laut Polizei auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag. Es erfolgt Anzeige auf freiem Fuß. (TT.com)