Drei Tote bei Schüssen in Kleinstadt in Südfrankreich

Ollioules – In Südfrankreich sind nahe einer Tankstelle drei Menschen erschossen worden. Die Hintergründe der Tat in der Gemeinde Ollioules nahe der Stadt Toulon waren zunächst unklar, wie am Sonntagabend aus informierten Kreisen verlautete. Ein Verdächtiger war demnach am späten Sonntagabend noch auf der Flucht.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntagabend gegen 20.00 Uhr in der rund 13.500 Einwohner zählenden Stadt Ollioules in der Region von Marseille, wie der Sender Franceinfo unter Berufung auf Ermittlerkreise berichtete. Allerdings gab es unterschiedliche Angaben, wie viele Frauen bzw. Männer unter den Opfern waren.

So soll auch eine junge Frau, die auf einem Motorroller unterwegs war, vermutlich zufällig in die Schusslinie der Angreifer geraten und getötet worden sein. Ein weiterer Unbeteiligter wurde demnach verletzt. Bürgermeister Robert Beneventi sagte der Zeitung Var Matin, die Attacke habe zwei jungen Menschen gegolten, die polizeibekannt waren.

Unterschiedliche Berichte über Opfer

Laut der Regionalzeitung Var-Matin“scheint es sich bei zwei der Opfer jedoch um ein Touristenpaar zu handeln, das in einem Auto saß – dieser Quelle zufolge wurde der Fahrer verletzt und die Beifahrerin getötet. Neben der Frau starben nach Angaben von Franceinfo auch zwei Männer. Unterschiedliche Berichte gab es darüber, ob auch die beiden Männer Zufallsopfer waren. Sie starben im Krankenhaus, während die Frau noch vor Ort ihren Verletzungen erlegen sein soll.

Dieses Drama berührt mich schrecklich“, sagte Bürgermeister Bénéventi zum Var-Matin. Die Schüsse hätten auch zwei polizeibekannte Jugendliche getroffen. Die Abgeordnete Cécile Muschotti, die für die Region in der Nationalversammlung sitzt, sagte dem Sender BFMTV: „Der Ort, an dem das Drama stattfand, ist ein geschäftiger, eher ruhiger Ort, auch wenn er nicht sehr weit von den schwierigsten Vierteln entfernt ist.“ (APA/AFP/dpa)