32-Jährige soll Baby getötet haben: Mutter in Innsbruck eingewiesen

Innsbruck – Am Innsbrucker Landesgericht fand am Dienstag ein Prozess gegen eine 32-Jährige wegen angeblicher Tötung ihres Babys statt. Laut einem psychiatrischen Gutachten war sie zum Tatzeitpunkt zurechnungsunfähig, sie soll an paranoider Schizophrenie leiden. Die Staatsanwaltschaft hat deswegen einen Unterbringungsantrag gegen die Frau eingebracht.

Die Tat wurde schließlich als grob fahrlässige Tötung an dem 14 Tage alten Buben gewertet. Aufgrund aufrechter Gefährlichkeitsprognose wurde von den Geschworenen einstimmig eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher angeordnet. Weder Verteidigung noch Staatsanwaltschaft gaben eine Erklärung ab. Das Urteil ist damit nicht rechtskräftig.

Reanimation blieb erfolglos

Im November vergangenen Jahres war die Frau mit ihrem 14 Tage alten Baby wegen einer leichten Form der Gelbsucht im Zammer Krankenhaus. Nachdem die Frau ihren Sohn alleine im Zimmer gebadet haben soll, kam der Vater des Kindes dazu und bemerkte, dass das Baby blau angelaufen war. Trotz Reanimation konnten Ärzte das Leben des Säuglings nicht mehr retten – zu sehr war das Gehirn des Kindes durch minutenlangen Sauerstoffentzug bereits geschädigt.

Eine Obduktion hat laut Staatsanwaltschaft ergeben, dass das Baby ertrunken bzw. erstickt ist. Die Anklagebehörde geht davon aus, dass das nicht versehentlich passiert ist. Bis zur Verhandlung befand sich die 32-Jährige in einer psychiatrischen Anstalt.

Mutter leidet an Schizophrenie Staatsanwältin Karin Draschl bezeichnete die Mutter gemäß dem Urteil von Gerichtspsychiaterin Adelheid Kastner als „brandgefährlich“ aufgrund akuter Schizophrenie. Wegen der Wahnvorstellungen wären auch in Zukunft schwerwiegende Taten mit Körperverletzungen oder mit Todesfolge möglich.

Draschl bezog sich mit „brandgefährlich“ auf das Tatgeschehen. Im Krankenhaus wollte die Betroffen ihren 14 Tage alten Sohn nämlich nicht nur waschen, sondern auch taufen. Dabei hielt sie das Baby so lange unter Wasser, bis es erstickt war. Laut Mutmaßung der Gutachterin wäre jedoch auch durchaus möglich, dass sich die 32-Jährige bei einem anderen Kind eine Feuertaufe wünschen würde.

Einweisung der Mutter für Verteidigung nicht nötig

Anders Verteidigerin Christina Haslwanter: Sie machte für die 32-Jährige nicht das Tatgeschehen des Mordes sondern der fahrlässigen Tötung geltend. So habe ihre Mandantin auch im unzurechnungsfähigen Zustand ihren Sohn niemals vorsätzlich ermorden wollen, sondern im Irrglauben, ihm Gutes zu tun, fahrlässig getötet und die Umstände des Waschens im Wahn falsch gedeutet. Aufgrund der Tatsache, dass die Betroffene nun wiederum medikamentös gut auf ihre Krankheit eingestellt ist, plädierte Haslwanter dafür, dass man die Betroffene weiter ambulant behandeln solle und eine Einweisung in eine geschlossene Anstalt nicht nötig sei.

Staatsanwältin sah widerspruchsfreies Gutachten

In ihrem Schlussplädoyer betonte die Staatsanwältin, dass das Gutachten selbstredend und widerspruchsfrei sei. Sie meinte zu den Geschworenen, dass jemand, der zurechnungsunfähig und damit schuldunfähig ist, auch vorsätzlich handeln kann. Die Staatsanwaltschaft gehe von einer bedingt vorsätzlichen Handlung aus – die 32-Jährige habe es „ernstlich für möglich gehalten, dass ihr Handeln zum Tod führt“. Denn das Kind sei fünf Minuten unter Wasser gewesen. „Stellen Sie sich die Uhr und schauen Sie, wie lange fünf Minuten sind“, so die Staatsanwältin zu den Geschworenen.

Auch die Verteidigerin appellierte an die Geschworenen: „Die Frage die sie sich stellen müssen ist: War es Absicht?“ Die 32-Jährige habe die Tötung nicht vorsätzlich ausgeführt und sei sich der Gefahr ihres Handelns nicht bewusst gewesen. „Ich hoffe, dass durchgekommen ist, dass ich niemanden umbringen wollte, besonders nicht meinen Sohn“, sagte die Mutter abschließend. (fell, APA)