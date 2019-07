Bewaffneter Überfall auf Bank in Innsbruck: Täter auf der Flucht

Innsbruck – Am Mittwoch gegen 11.16 Uhr überfiel ein bisher unbekannter Mann eine Bank am Innsbrucker Marktplatz. Der maskierte Täter bedrohte zwei Bankangestellte mit einem Tapeziermesser und forderte auf Englisch die Herausgabe von Bargeld. „Er ist dann über den Tresen gesprungen und hat sich selbst an zwei Handkassen bedient“, berichtet Christoph Hundertpfund vom Landeskriminalamt. Das Geld verstaute der Täter in einem roten Plastiksack und flüchtete anschließend zu Fuß in die Museumstraße. Eine Alarmfahndung mit Hubschrauberbeteiligung ist derzeit im Gange.

Zur Zeit des Überfalls befand sich ein Kunde in der Bank. „Verletzt wurde niemand“, bestätigt Hundertpfund.

Die Polizei veröffentlichte Bilder der Überwachungskamera und bittet um Hinweise. Der Bankräuber ist etwa 1,80 Meter groß, hat einen Koteletten-Bart, trug helle Hosen, einen schwarzen Pullover, schwarze Schuhe und eine Schildkappe. (TT.com)