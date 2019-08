Nach Messerattacke in Kanzlei droht 69-Jährigem Anstalt

Im April betrat ein unter Sachwalterschaft stehender 69-Jähriger die Kanzlei seines Innsbrucker Rechtsanwalts. Als ihm eine der Sekretärinnen nicht sofort einen Gesprächstermin verschaffen konnte, zog der Tiroler sofort ein Messer aus seinem Ärmel und attackierte die junge Frau. Bei zwölf Zentimetern Klingenlänge erlitt die Sekretärin durch den Angriff eine massive Schnittwunde am Unterkiefer. Eine zur Hilfe kommende Kollegin war von dem Besachwalterten ebenso attackiert worden. Erst das Einschreiten der herbeieilenden Anwälte hatte den Angreifer in die Flucht geschlagen – wenig später konnte er in der Innsbrucker Innenstadt gestellt werden. Die Innsbrucker Staatsanwaltschaft hat nun gegen den Täter einen Antrag auf Unterbringung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingebracht, wie Staatsanwalt Hansjörg Mayr auf Anfrage der TT bestätigte. „Laut psychiatrischem Gutachten war der Betroffene bei der Tat wegen einer psychischen Erkrankung nicht zurechnungsfähig.“ Der Angriff auf die erste Sekretärin war laut Ermittlungen mit Tötungsvorsatz erfolgt, der Angriff auf die Kollegin wird als versuchte schwere Körperverletzung qualifiziert. Trotz der persönlichen Tragödie für die Betroffenen hätte der Messerangriff übrigens noch schlimmer ausgehen können. So hatte der 69-Jährige gegenüber der Psychiaterin angegeben, dass er damals auch noch weitere Personen hätte verletzen wollen. Der Antrag ist noch nicht rechtskräftig – es gilt die Unschuldsvermutung.

So schnell ist man Angeklagter am Landesgericht. Im Juni hatte eine Tirolerin erst die Drohgebärden zweier Hunde beobachtet und den Ausfallschritt eines Frauerls nicht als Gegenhalten, sondern als massiven Bauchtritt qualifiziert und angezeigt. Ein Prozess wegen Tierquälerei folgte gestern. Dort relativierte die Zeugin aber einen Tritt und meinte, von Hunden eben nichts zu verstehen: „Ich hab’ ja Katzerln, Frau Rat!“ Es folgte ein klarer Freispruch für die Hundehalterin.

Zu einer Geldstrafe von 2160 Euro wurde gestern eine Unterländerin nach einem Alko-Unfall mit 1,64 Promille verurteilt. Nach einem heiteren Fest wollte die 29-Jährige eigentlich mit dem Bus heimfahren. Dieser war jedoch schon voll und so startete die Unterländerin ihren Kleinwagen und streifte schon bald am Fahrbahnrand gehende Fußgänger. Für einen Fersenbruch bekam eine verletzte Fußgängerin schon vorab 4000 Euro angewiesen. (fell)