Geldwechselbetrug in Sillian und Lienz: Polizei bittet um Hinweise

Sillian, Lienz – Geldwechselbetrügereien verübte eine bisher unbekannte Person am Mittwochvormittag in Supermarktfilialen in Sillian und Lienz.

Der Mann bat laut Polizei darum, jeweils neuwertige 100-Euro-Banknoten gewechselt zu bekommen. In der Filiale Sillian gelang es dem Täter, im Zuge des Wechselvorganges mehrere 10-Euro-Banknoten an sich zu nehmen. In der Filiale in Lienz tätigte er einen kleineren Einkauf und ersuchte die Kassiererin, 100-Euro-Banknoten in 50-Euro-Scheine und anschließend in 20- und 10-Euro-Scheine zu wechseln. Dabei konnte der Täter mehrere 50-Euro-Scheine an sich nehmen. Der Diebstahl beläuft sich insgesamt auf einen dreistelligen Eurobetrag.

Laut Beschreibung der Polizei handelt es sich beim Täter um einen Mann südländischen Typs, der eher klein gewachsen ist. Seine Erscheinung sei ungepflegt und seine Sprache nicht eindeutig zuordenbar. Hinweise werden an die Polizei Sillian unter folgender Telefonnummer erbeten: 059133/7238. (TT.com)