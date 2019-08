Unterländer Firma fiel auf dreiste Internet-Betrüger herein

Kundl – Am 19. Juli korrespondierte der Geschäftsführer einer Unterinntaler Firma via E-Mail mit einer indonesischen Zulieferfirma, um einen geplanten Einkauf abzuwickeln. Während des Schriftverkehrs schaltete sich unbemerkt ein bislang Unbekannter in die Mailkorrespondenz ein. Dies gelang dem Täter indem er eine E-Mailadresse verwendete, die sich nur durch einen Buchstaben von der echten unterschied.

In weiterer Folge verlangt der Täter eine Summe im vierstelligen Eurobereich. Der Geschäftsführer der Unterländerfirma solle diesen Betrag via PayPal einzahlen, nur so könne der Verkauf abgeschlossen werden. Schließlich wurde die Zahlung auf ein finnisches Konto vereinbart. Diese erfolgte noch am selben Tag. Am 1. August erkannte das Opfer den Betrug und erstattete Anzeige. (TT.com)