Letztes Update am So, 04.08.2019 11:15

Wieder Schusswaffen-Angriff in den USA: Neun Tote in Dayton

Nur wenige Stunden nachdem ein Schütze in einem Einkaufszentrum in El Paso 20 Menschen getötet hat, ist es in Ohio zum nächsten Massaker gekommen: Ein derzeit noch nicht identifizierter Mann hat vor einer Bar in Dayton/Ohio mindestens neun Menschen erschossen.