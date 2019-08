Unbekannte warfen Mülltonne auf Zelt: Zwölfjähriger schwer verletzt

Savona – Bei einer Zeltübernachtung am Strand ist ein zwölfjähriger Franzose in Norditalien schwer verletzt worden, als Unbekannte aus großer Höhe eine Mülltonne auf das Zelt warfen. Nach Angaben der Behörden wurde der Bub mit schweren Kopfverletzungen in ein Kinderkrankenhaus in Genua eingeliefert. Der Vorfall ereignete sich in Bergeggi nahe Savona in der norditalienischen Region Ligurien.

Die Mülltonne wurde demnach aus einer Höhe von 20 Metern auf das Zelt geworfen, in dem auch die Eltern und zwei ältere Geschwister des Buben schliefen. Die örtliche Polizei ging von einer vorsätzlichen Tat aus, wie die Zeitung Corriere della Sera berichtete. Ein mögliches Motiv sei Wut über illegale Camper, da noch eine weitere Mülltonne in der Nähe des Zeltes gefunden worden sei. (APA, AFP)