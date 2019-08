Maschinenpistole verkauft: 7200 Euro Geldstrafe für Zillertaler Waffennarr

Innsbruck – Im November nahm die bayerische Polizei in der Gegend von Miesbach zwei Personen fest, die eine Maschinenpistole mitsamt Munition erworben hatten. Die Ermittlungen führten dann nach Tirol – genauer gesagt, direkt ins Zillertal. Nach Auslese des Navigationsgeräts der Bayern führte ein schwer bewaffnetes Polizeikommando der Weg direkt zu einem 68-jährigen Pensionisten.

Der ansonsten harmlos wirkende und bis heute völlig unbescholtene Mann hatte im Laufe der letzten 50 Jahre ein wahres Arsenal an Waffen und Kriegsmaterial in seinem idyllischen Haus zusammengetragen. Ob Maschinenpistole der Marke Uzi, wiederbeladbares Panzerabwehrrohr, Mehrlader Repetiergewehr, schießender Kugelschreiber oder Spazierstock mit Stilett – die Sammlerleidenschaft kannte keine Grenzen. Jedoch auch keinerlei Genehmigung oder Waffenbesitzkarte. An die 40 Waffen wurden letztlich im Zillertal mitsamt 58.000 Euro beschlagnahmt.

Am Dienstag beschwor der 68-Jährige am Landesgericht vor Richter Norbert Hofer, dass es sich bei dem Geld jedoch einzig und allein um seine Lebensersparnisse handle und diese nicht von Waffenverkäufen stamme. Auch sonst wirkt der Rentner geläutert und hat seinem Waffenkult mittlerweile abgeschworen. Trotz der Massivität der Vergehen und des Verkaufs einer Maschinenpistole hielt Richter Hofer die Verhängung einer Haftstrafe nicht für nötig.

Eine Geldstrafe über 7200 Euro wurde zur Gänze unbedingt verhängt. Dazu wurden dem Pensionisten 3000 Euro, die er für den Verkauf der Uzi an die Bayern erhalten hatte, an die Republik verfallen erklärt. Richter Hofer: „Sie haben nun sicher ihre Lektion gelernt, aber eben auch Kriegsmaterial in fremde Hände gegeben und verkauft.“ Der 68-Jährige nahm das Urteil sofort an. (fell, TT.com)