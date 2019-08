Streit nach Tierquälerei: Mann schoss mit Schreckschusspistole auf Paar

Wörgl – Völlig eskaliert ist am Dienstag ein Streit zwischen einem 73-jährigen Pensionisten und einem 50-Jährigen sowie einer 49-Jährigen in Wörgl: Die zwei Einheimischen hatten schon am Nachmittag beobachtet, wie der 73-Jährige seinen Hund mit einer Leine geschlagen hatte, als dieser nicht auf sein Zurufen reagiert hatte.

Gegen 22.10 Uhr wollten der 50- und die 49-Jährige den Pensionisten in seiner Wohnung zur Rede stellen. Sie warfen ihm im Zuge des Gesprächs Tierquälerei vor. Daraufhin eskalierte der Streit, der 73-Jährige wandte sich erbost ab und holte eine Schreckschusspistole aus seiner Wohnung. Mit dieser feuerte er in Richtung des Paares vor seiner Tür. Dieses wurde bei dem Zwischenfall zum Glück nicht verletzt, zeigte den 73-Jährigen aber daraufhin bei der Polizei an. Beamte der Polizeiinspektion Wörgl stellten die Schreckschusswaffe bei dem 73-Jährigen sicher, ein vorläufiges Waffenverbot wurde ausgesprochen. Der Mann wird wegen gefährlicher Drohung angezeigt. (TT.com)