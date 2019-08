Schießerei in Bozen, Großaufgebot der Polizei im Einsatz

Bei einem Interspar-Supermarkt in der Buozzistraße in Bozen ist es laut dem Nachrichtenportal stol.it am Mittwochnachmittag um kurz vor 17 Uhr zu einer Schießerei gekommen. Laut ersten Informationen sei eine Person angeschossen und verletzt worden. Über den Tathergang und die Hintergründe ist derzeit noch nichts bekannt, so stol.it. Ein Großaufgebot von Carabinieri und Polizei steht derzeit am Tatort im Einsatz.

Laut ersten Informationen der Nachrichtenplattform soll aus einem Fiat Punto heraus in Richtung Parkplatz des Einkaufzentrums, indem sich unter anderem ein Interspar und ein MCDonalds befindet, geschossen worden sein. Der Schuss habe zunächst ein geparktes Auto getroffen und anschließend auch eine Person gestreift, die dadurch Verletzungen erlitt. Der oder die Täter seien auf der Flucht. (TT.com)