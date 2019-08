Mann nach Messerattacke in Innsbruck verletzt, Täter auf der Flucht

Innsbruck – Bedrohliche Szenen spielten sich Mittwoch am frühen Abend am Landhausplatz in Innsbruck ab. Im Zuge einer Messerstecherei an der vermutlich fünf Personen beteiligt waren, wurde ein Mann schwer verletzt. Ein mit einer Machete bewaffneter Täter ist derzeit noch flüchtig.

Zunächst war die Polizei gegen 18.20 Uhr von Zeugen zu einem Streit zwischen zwei Personen gerufen worden. Ein Messer sei im Spiel, hieß es. Beim Eintreffen der Beamten stellte sich dann heraus, dass es sich um eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern südländischer Herkunft handelte. Vier der Männer konnten auf ihrer Flucht Richtung Klinik angehalten werden. Einer von ihnen wies eine schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Stichverletzung am Oberschenkel auf.

Im weiteren Verlauf des Einsatzes stellte sich allerdings heraus, dass offenbar ein weiterer Mann mit einem Buschmesser in Richtung Rathaus geflüchtet war. Im Zuge der Fahndung an der alle im Raum Innsbruck verfügbaren Polizeistreifen sowie die Cobra beteiligt waren, wurden sämtliche in Frage kommenden Gebäude in der Nähe nach dem Bewaffneten durchsucht – vorerst allerdings ohne Erfolg.

Wie die Polizei am Abend mitteilte, ist es dank Zeugenaussagen jedoch gelungen den mutmaßlichen Täter zu identifizieren. Es soll sich bei ihm um einen polizeibekannten Mann handeln. Die Großfahdnung wurde indessen bereits eingestellt, nach dem Täter, der sich aber nach wie vor auf der Flucht befand, wird aber intensiv gesucht. Über das Motiv des Streits war zunächst nichts bekannt. (thm)