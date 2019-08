Bankomat in Nußdorf-Debant gesprengt: Täter auf der Flucht

Nußdorf-Debant – Ziemlich genau einen Monat nach einer Bankomatsprengung im Bezirk Kitzbühel schlugen wieder Bankomatdiebe zu: Diesmal wurde ein Gerät bei einer Bank in Nußdorf-Debant gesprengt. Wie die Polizei berichtet, wurde der Bankomat gegen 3.50 Uhr zerstört.

Die Täter konnten vorererst unerkannt entkommen, derzeit ist eine großangelegte Alarmfahndung in Gang. Ob die Kriminellen etwas erbeuten konnten, ist derzeit noch nicht bekannt. Auch ist noch unklar, ob es sich um die gleichen Täter handelt, die schon einmal in Tirol aktiv waren.

Hopfgarten im Brixental als Tatort

Vor genau einem Monat, am 8. Juli, haben Unbekannte einen Bankomaten in Hopfgarten im Brixental gesprengt. Einer der beiden soll laut sofort zur Überwachungskamera gegangen sein und die Kameralinse mit einer mitgebrachten Spraydose besprüht haben. Der Täter trug eine dunkle Oberbekleidung mit einer hellen Aufschrift und der Zahl 75 im Brustbereich. Bei dieser Tat waren mindestens zwei Täter am Werk, sie waren vermummt.

Ende Juni schlugen Bankomatdiebe im angrenzenden Kärnten zu: In Lendorf im Bezirk Spittal/Drau brachen sie mit einem Gabelstapler in ein Bankfoyer ein. Die Einbrecher stahlen zuvor einen Gabelstapler und brachen damit in das Foyer ein. Dort rissen sie den Geldausgabeautomaten aus der Verankerung, schafften ihn ins Freie und verluden ihn auf einen Lkw, den sie ebenfalls eigens für den Einbruch gestohlen hatten. Der Lastwagen wurde später im Bereich der Bezirksstadt Spittal/Drau gefunden, der gestohlene Bankomat befand sich noch darin. (TT.com)