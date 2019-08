US-Milliardär Epstein nahm sich in Gefängniszelle das Leben

New York – Der des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen beschuldigte US-Multimillionär Jeffrey Epstein ist laut US-Medienberichten tot in seiner Gefängniszelle aufgefunden worden. So berichtet der Fernsehsender ABC unter Verweis auf drei Justizmitarbeiter, Epstein habe sich das Leben genommen. Der exakte Zeitpunkt und die genauen Umstände des Vorfalls sind bisher jedoch nicht bekannt.

Der 66 Jahre alte Epstein sollte kommendes Jahr wegen des mutmaßlichen Missbrauchs von dutzenden minderjährigen Mädchen vor Gericht gestellt werden. Der zuständige Richter hatte am Mittwoch in New York den 8. Juni 2020 als vorläufigen Termin für den Beginn der Hauptverhandlung festgelegt.

Epstein werden von der Staatsanwaltschaft Sexhandel und Verschwörung zum Sexhandel vorgeworfen. Zwischen 2002 und 2005 soll er dutzende teils minderjährige Mädchen in seinen Häusern in New York und Florida sexuell missbraucht und zur Prostitution angestiftet haben. Im Falle einer Verurteilung drohten ihm bis zu 45 Jahre Haft.

Vor einigen Tagen bereits hatten US-Medien berichtet, Epstein sei verletzt in seiner Gefängniszelle in New York aufgefunden worden. Wächter hatten ihn demnach mit Blutergüssen am Hals auf dem Boden gefunden. Ermittler hatten bereits damals von einem möglichen Suizidversuch gesprochen. (TT.com)