Drei Tote bei Angriff auf Philippinen: Zweijähriges Mädchen unter Opfern

Manila – Bei einem von mutmaßlichen Islamisten verübten Angriff sind auf den Philippinen zwei Soldaten und ein zwei Jahre altes Mädchen ums Leben gekommen. Die Armee beschuldigte am Dienstag die Terrorgruppe Abu Sayyaf, die Tat begangen zu haben. Die Gruppe ist mit der Extremistenmiliz „IS“ (Daesh) verbündet. International ist sie vor allem durch Entführungen bekannt, auch von Ausländern.

Nach Angaben eines Militärsprechers wurden die Soldaten am Montag erschossen, als sie in der Stadt Talipao auf einem Motorrad unterwegs waren, etwa 1000 Kilometer südlich der Hauptstadt Manila. Zwei Mädchen – elf und zwei Jahre alt – seien ebenfalls von Kugeln getroffen worden. Die Kleinere starb im Krankenhaus. Die Elfjährige war am Dienstag in Lebensgefahr.