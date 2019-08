Epstein stundenlang unbeaufsichtigt, FBI ermittelt auf Karibikinsel

New York – Wenige Tage nach dem vermutlichen Suizid des wegen Sexualverbrechen angeklagten US-Multimillionärs Jeffrey Epstein hat die US-Bundespolizei FBI laut Medienberichten auf dessen Privatinsel in der Karibik nach Beweisen gesucht. Der Sender NBC berichtete unter Berufung auf Sicherheitskreise, Polizisten hätten das luxuriöse Eigenheim Epsteins auf der kleinen Jungferninsel Little St. James durchsucht.

Die britische Boulevard-Zeitung Daily Mail veröffentlichte Foto- und Videoaufnahmen, auf denen FBI-Beamte auf der 1990 von Epstein gekauften Insel zu sehen waren. Das FBI bestätigte die Aktion zunächst nicht.

Justizminister sieht „Unregelmäßigkeiten“ in Haft

Epstein war am Samstag tot in seiner New Yorker Gefängniszelle gefunden worden. Nach Angaben des US-Justizministeriums beging er Suizid. Epstein wurde von der Staatsanwaltschaft in New York vorgeworfen, Dutzende minderjährige Mädchen missbraucht zu haben. Der 66 Jahre alte Geschäftsmann habe zwischen 2002 und 2005 in New York und Florida einen illegalen Sexhandelsring aufgebaut, hieß es in der Anklageschrift. Bei einer Verurteilung hätten ihm bis zu 45 Jahre Haft gedroht.

Das FBI ermittelt derzeit auch zu Epsteins Todesumständen. US-Justizminister Bill Barr sprach von „ernsthaften Unregelmäßigkeiten“ bei der Überwachung Epsteins und forderte eine „gründliche Untersuchung“ der Todesumstände. Zudem sicherte er zu, dass die Ermittlungen trotz Epsteins Tod fortgesetzt würden. Mögliche Komplizen sollten sich nicht in Sicherheit wiegen, warnte Barr.

Abgeordnete verlangen Antworten

Nach dem Tod Epsteins haben auch Abgeordnete im US-Kongress drängende Fragen. Die führenden Mitglieder des Justizausschusses im Repräsentantenhaus schrieben am Montag (Ortszeit) an die für Bundesgefängnisse zuständige Behörde und verlangten Aufklärung.

Aufgelistet sind in dem Schreiben 23 Fragen – unter anderem zum allgemeinen Umgang mit psychisch instabilen Insassen in der betroffenen Haftanstalt, aber auch zu den genauen Abläufen in Epsteins Fall kurz vor dessen Tod.

Der Ausschussvorsitzende, der Demokrat Jerry Nadler, und der führende Republikaner in dem Gremium, Doug Collins, beklagten in dem Brief, der Fall offenbare schwere Versäumnisse beim Umgang mit Häftlingen. Sie verlangten bis zum 21. August Antworten auf ihre Fragen.

Medienberichte: Epstein stundenlang unbeaufsichtigt

Die Umstände des Suizid Epsteins bleiben mysteriös. Kurz nach seiner Verhaftung hatte Epstein bereits einen Suizidversuch begangen. Er wurde daraufhin unter durchgängige Bewachung gestellt. Nur kurz darauf wurde diese Bewachung Medienberichten zufolge wieder aufgehoben. Warum, ist unklar.

Der New York Times zufolge wurde die Aufhebung der besonders strengen Überwachung an das Justizministerium gemeldet und mit den Maßnahmen begründet, dass der Gefangene mit einem Zellengenossen eingesperrt werde und deshalb nicht alleine sei. Außerdem werde er alle 30 Minuten kontrolliert.

Genau diese Maßnahmen seien dann jedoch nicht umgesetzt worden. Der Zellengenosse wurde offenbar verlegt, Epstein war alleine in der Zelle. Und vor dem Suizid habe stundenlang niemand nach ihm gesehen, so die Zeitung. Warum, ist ebenfalls noch völlig unklar.

Es gebe jedoch Berichte, nach denen die Haftanstalt chronisch unterbesetzt sei und auch unqualifizierteres Personal anheuern müsse. Auch der Beamte, der eigentlich nach Epstein hätte sehen sollen, sei kein vollständig ausgebildeter hauptamtlicher Justizwachebeamter gewesen. (TT.com, APA, dpa)