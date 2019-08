Fund im Dschungel: In Malaysia vermisstes Mädchen vermutlich tot

Kuala Lumpur – Der Urlaub in Malaysia mit seiner Tochter ist für ein Elternpaar aus London zum absoluten Albtraum geworden. Die seit mehr als einer Woche vermisste Nora (15) ist vermutlich tot. Nach tagelanger Suche wurde am Dienstag im Dschungel die Leiche eines weiblichen Teenagers gefunden. Mit großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich dabei um Nora. Die Leiche muss allerdings noch identifiziert werden. Zur Todesursache machten die Behörden des südostasiatischen Landes zunächst keine Angaben.

Die Polizei und die britische Hilfsorganisation Lucie Blackman Trust, die sich seit Tagen um die Familie kümmert, bestätigten den Fund einer Leiche. Vonseiten der Hilfsorganisation hieß es, „traurigerweise“ sei dies wahrscheinlich Nora. Die 15-Jährige hatte mit ihren Eltern in einem Öko-Resort im bergigen Hinterland der Hauptstadt Kuala Lumpur Urlaub machen wollen. Kurz nach der Ankunft verschwand sie nach Angaben der Eltern aber aus ihrem Zimmer.

350 Helfer an Suche beteiligt

Das Mädchen ist nach Angaben der Eltern geistig etwas zurückgeblieben und lernbehindert. Die Mutter ist Irin, der Vater Franzose. Nora selbst hat beide Staatsbürgerschaften. Die Eltern äußerten mehrfach die Vermutung, dass ihre Tochter entführt wurde. Nora sei schon im Alltag auf Hilfe angewiesen und würde nie allein in den Dschungel gehen. Die malaysische Polizei behandelte das Verschwinden allerdings als Vermisstenfall.

Die Tote wurde nach malaysischen Medienberichten in etwa zwei Kilometern Entfernung vom Hotel „Dusun“ gefunden, wo Nora verschwand. In der Nähe befindet sich ein Wasserfall. Der Dschungel ist dort sehr dicht. An der zehn Tage langen Suche hatten sich mehr als 350 Helfer beteiligt. Auch Hubschrauber waren im Einsatz. Kurz bevor die Tote entdeckt wurde, hatte die Familie noch umgerechnet etwa 10.000 Euro Belohnung für Hinweise auf Nora ausgesetzt. (dpa)