Bankomat in Vomp gesprengt: Täter flüchtig, Polizei bittet um Hinweise

Vomp – Schon wieder wurde ein Bankomat in Tirol gesprengt: Mittwochfrüh gegen 3.40 Uhr war der Tatort diesmal in Vomp. Die Unbekannten sprengten einen Außenbankomat bei einem Geschäft. Eine sofortige Alarmfahndung verlief negativ. Auch am Nachmittag gab es laut Polizei noch keine Hinweise auf die Anzahl der Täter oder die Art des Fluchtfahrzeuges. Die Auswertung der Kamerabilder sei noch im Gange. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung ans Landeskriminalamt oder an jede Polizeidienststelle.

Es ist das dritte Mal seit Anfang Juli, dass Bankomaten in Tirol gesprengt wurden. Am 9. Juli gab es eine Explosion in Hopfgarten im Brixental. Vergangenen Donnerstag schlugen Unbekannte in Osttirol zu. Die Höhe der Beute wurde in beiden Fällen nicht bekannt gegeben. Ob es Zusammenhänge zwischen den drei Fällen gibt, ist noch nicht bekannt. (TT.com)