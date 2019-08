Hochschwangere Kärntnerin getötet: Polizei befragt Verdächtigen

Paternion – Die Ermittler haben im Fall der getöteten hochschwangeren Kärntnerin am Sonntag einen Verdächtigen ausgemacht. Der Mann werde aktuell befragt, sagte Staatsanwaltschafts-Sprecherin Tina Frimmel-Hesse auf APA-Anfrage. „Es gibt mehrere mögliche Verdächtige, bei einem von ihnen ist die Polizei jetzt dran“, sagte sie. Ob es der Mann sei, der nach der Tat beim Verlassen der Wohnung beobachtet wurde, könne sie nicht sagen, so die Staatsanwältin. Das Verfahren werde jedenfalls wegen des Verdachts des Mordes geführt. Darüber, wie sie getötet wurde, gibt es in der Öffentlichkeit vorerst nur Spekulationen.

Indessen ist zwar das vorläufige Ergebnis der Obduktion der hochschwangeren, getöteten Kärntnerin ist am Sonntag den Ermittlern vorgelegt worden, es werde aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt gegeben, so Frimmel-Hess.

Die 31 Jahre alte, hochschwangere Kärntnerin ist in der Nacht auf Samstag von der Polizei tot in ihrer Badewanne aufgefunden worden. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei von einem Gewaltverbrechen aus. Zwei Kinder der Frau, drei und vier Jahre alt, befanden sich in der Wohnung. Nachbarn des Mehrparteienhauses in der Ortschaft Feffernitz bei Paternion (Bezirk Villach-Land) hatten Alarm geschlagen, nachdem sie kurz nach ein Uhr Lärm gefolgt von Stille vernommen hatten. Den Zeugen zufolge soll dann jemand aus der Wohnung gerannt sein. (APA, TT.com)