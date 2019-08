Prozess wegen Betrug: Mit Neuwagen geködert, Wrack zurückbekommen

Je mehr Neuwagen ein Autohaus verkauft, umso größer fallen meist die Margen beim Importeur aus. Dies setzt manchen Verkäufer vielleicht so unter Druck, dass er zu ungewöhnlichen Verkaufsförderungen greift. So letztes Jahr bei einem Tiroler Autohändler, der unbedingt mit einem 37-jährigen Türken ins Geschäft kommen wollte. Dies wollte der Kunde auch, nur fehlte ihm zum Neuwagen für 26.278 Euro eben das notwendige Kleingeld. Genau genommen war die finanzielle Situation des dreifachen Familienvaters eher desaströs — ein Termin bei der Schuldnerberatung wäre eher angebracht gewesen als ein Bummel durch die Neuwagenhalle.

Dies blieb auch dem Verkäufer nicht verborgen. Und so wählte er folgende Konstruktion, die gestern am Landesgericht — zum Nachteil des 37-Jährigen — sogar Thema eines Prozess wegen schweren Betruges geworden war. Über einen Leihvertrag auf einen Landsmann war dieser damals nämlich doch zum Neuwagen gekommen. Dieser ungewöhnliche Zustand sollte so lange andauern, bis eine Finanzierung gefunden war. Als diese dann nach zwei Monaten (!) tatsächlich zustande gekommen war, legte allerdings auch der Türke wieder die Schlüssel auf den Tisch. Das dazugehörige Auto war allerdings in einen Unfall verwickelt gewesen. Auch die Kauflaune war nun verflogen. Das Autohaus witterte Betrug, da der „Käufer" das Auto von Anfang an gar nie hätte bezahlen wollen. Ein erfahrener Richter (Josef Geisler) und ein emsiger Staatsanwalt (Thomas Willam) kamen jedoch nach Aktenstudium unisono zum gleichen Ergebnis in der Causa: Freispruch.

Ein Betrug war nämlich von Anfang an auszuschließen, da der Käufer ja einen ernsthaften Kaufvorsatz mit Ratenzahlung gehabt hatte und schließlich, wenn auch nach längerer Suche, ja tatsächlich eine Finanzierung auf die Beine gestellt worden war. Anhand des übergebenen Neufahrzeugs könnten Gefinkelte jedoch auch an eine Veruntreuung denken. Aber auch dazu sahen Geisler und Willam keinen Vorsatz. Ankläger Willam: „Er hat das Auto nicht widerrechtlich erlangt, da er über die Autohaus-Konstruktion ja einen Leihvertrag hatte — und für den Unfall konnte er schließlich nichts!" Richter Geisler: „Herr Staatsanwalt, ich hätte es nicht schöner ausführen können!" Zum Handkuss dürfte hier zum Schluss wohl die Versicherung gekommen sein. (fell)