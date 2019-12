22-Jährige in Jenbach überfallen: Polizei veröffentlichte Foto eines Verdächtigen

Jenbach – Bereits am 21. August wurde eine junge Frau in Jenbach Opfer eines Raubüberfalles. Die 22-Jährige wurde von einem unbekannten Mann von hinten angegriffen und zu Boden gedrückt – er entriss ihr die Handtasche und lief davon. Das Opfer lief ihm zwar noch nach, erwischte ihn jedoch nicht mehr. Nach wie fehlt vom Täter jede Spur. Nun veröffentlichte die Polizei ein Foto eines Verdächtigen aus einer Überwachungskamera am Bahnhof.

Wer hat diesen Mann gesehen? Hinweise an die Jenbacher Polizei unter 059133-7252. - Polizei

Zu dem Vorfall war es gegen 23.15 Uhr gekommen, als die Tirolerin mit dem Zug in Jenbach ankam und anschließend in Richtung der Straße „Am Sportplatz“ ging. Dort überfiel sie der Unbekannte, er hielt ihr Augen und Mund zu und drückte sie zu Boden. Als er mit der Handtasche in Richtung Schießstandstraße flüchtete, nahm die 22-Jährige die Verfolgung auf. An der Kreuzung mit „Am Gießen“ stoppte sie jedoch und alarmierte die Polizei. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg, weshalb die Beamten nun auf Mithilfe etwaiger Zeugen hoffen (Tel. 059133 / 70-1133).

Der gesuchte Räuber ist laut Opfer nicht sehr groß – 1,65 Meter – schlank und dürfte zwischen 15 und 17 Jahre alt sein. Er hatte kurze dunkle Haare und trug zum Tatzeitpunkt eine grüne Jacke sowie eine dunkle Hose.

Die 22-Jährige wurde bei dem Vorfall verletzt und von Angehörigen ins Schwazer Krankenhaus gebracht. (TT.com)