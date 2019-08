Unbekannter bestahl Pensionistin auf Parkplatz in Rum

Rum – Mehr als 100 Euro luchste ein Unbekannter am Donnerstag in Rum einer Pensionistin ab. Gegen 16.30 Uhr sprach der Mann die 78-Jährige auf dem Parkplatz eines Supermarktes an, berichtet die Polizei. Demnach bat er sie, ihm Geld zu wechseln. Als die Frau in der Geldtasche nach Münzen suchte, stahl er – zunächst unbemerkt – einen dreistelligen Betrag.

Etwa 40 Jahre alt soll der Dieb gewesen sein, er trug ein blaues T-Shirt und eine graue lange Hose. Laut Polizei hatte er außerdem eine stämmige Figur und war ein südländischer Typ. (TT.com)