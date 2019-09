Dieb erbeutete in Schwaz dank präparierter Tasche teure Kosmetika

Mit einer präparierten Tasche ergaunerte ein Ladendieb am Mittwoch in einem Schwazer Drogeriemarkt Waren im Wert von mehr als 1000 Euro. Der bisher unbekannte Mann betrat das Geschäft gegen Mittag und verstaute hochwertige Kosmetikartikel in seiner Umhängetasche.

An der Kasse zahlte der Täter lediglich drei Artikel mit geringem Wert. Anschließend verließ der Mann den Laden, ohne dass Alarm ausgelöst wurde. Danach verliert sich von dem Unbekannten jede Spur. Die Ermittlungen sind im Gange. (TT.com)