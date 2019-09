In der Zeit zwischen Freitag 13 Uhr, und Samstag 8 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter bei einem in einer Tiefgarage in Wörgl abgestellten PKW eine Seitenscheibe ein und stahl ein am Autositz abgelegtes Tablet.

Dadurch entstand dem Eigentümer ein Schaden im niedrigen vierstelligen Eurobereich. (TT.com)