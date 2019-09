Innsbruck – In ein Wohnhaus in Innsbruck stieg ein Unbekannter am Samstag zwischen 18 und 20 Uhr über ein ebenerdiges Fenster, das er zuvor aufgebrochen hatte, ein.

Im Haus durchsuchte er in mehreren Räumen Kästen und Schubladen. Dabei konnte er einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag sowie eine Damenarmbanduhr erbeuten. Die Polizei Innsbruck-Neu Arzl bittet unter Tel. 059133/7586 um Hinweise. (TT.com)