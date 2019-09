Unbekannte steckten brennende Böller in Tank von Moped in St. Johann

St. Johann – Mit einem dummen Aktion zerstörten Unbekannte Samstagabend ein Mopd in St. Johann, indem sie brennende Böller in den Tank steckten. Die Feuerwehr rückte gegen 21.30 Uhr zum Einsatz an und konnte das Feuer rasch löschen. Trotzdem wurde das Moped komplett zerstört.

Bei der Brandursachenermittlung wurden dann im Tank des Fahrzeuges die Böller entdeckt. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Polizei St. Johann bittet unter Tel. 059133/7208 um zweckdienliche Hinweise. (TT.com)