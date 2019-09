Am Montag gegen 03.20 Uhr brachen bisher unbekannte Täter in ein Juweliergeschäft in Kufstein ein und stahlen Goldschmuck, wodurch ein Schaden in bisher unbekannter Höhe entstand. (TT.com)

