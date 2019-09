In der Zeit zwischen Anfang September und Donnerstag den 26. September stahl ein bisher unbekannter Täter von der in der Liebburg in Lienz ausgestellten Plastik „Männerchor“ einen Holzkopf. Dadurch entstand ein Schaden in der Höhe eines dreistelligen Eurobetrages.

Die Polizeiinspektion Lienz ersucht unter der Telefonnummer 059133/7230 um zweckdienliche Hinweise. (TT.com)

