Polizei hebt Cannabis-Plantage in Oberperfuß aus

Oberperfuß – Am Montag führten Beamte der Polizeiinspektion Kematen in Zusammenarbeit mit der DHI Innsbruck in Oberperfuß Erhebungen hinsichtlich eines möglichen Suchtgiftbesitzes durch. Bereits außerhalb des Wohnhauses konnten die Beamten intensiven Cannabisgeruch wahrnehmen.

Im Rahmen einer durch die Staatsanwaltschaft Innsbruck angeordneten Hausdurchsuchung stellten die Beamten eine erntereife Cannabispflanze fest und konnten weiters im Keller des Wohnhauses zwei selbstgebaute Holzverschläge mit zwei Indoor-Aufzuchtstationen vorfinden. Auf dem Dachboden konnten eine weitere, nicht unerhebliche Menge abgeernteter Blüten der weiblichen Pflanze sowie „Hasch-Brownies“ und diverse Suchtgiftutensilien sichergestellt werden.

Der Beschuldigte, ein 35-jähriger Österreicher, gab an, das Suchtgift lediglich zu Linderung seiner starken Rückenschmerzen zu konsumieren. Nach Abschluss der Erhebungen wird gegen ihn Anzeige an die zuständigen Stellen erstattet. (TT.com)