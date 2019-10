GPS-Ortung überführte E-Bike-Diebin in Kirchbichl

Kirchbichl – Auf eigene Faust hat ein Mann die Diebin seines E-Bikes überführt. Am Samstagabend wurde das Rad im Wert von mehr als 1000 Euro in Kirchbichl gestohlen. Am Montagabend alarmierte der Besitzer die Polizei, er habe sein E-Bike anhand der GPS-Daten in Jenbach orten können. Dank der Ortung konnte das Diebesgut im Fahrradkeller eines Mehrparteienhauses gefunden und eine 44-Jährige als mutmaßliche Diebin überführt werden.

Die Deutsche hatte das E-Bike entwendet, das Fahrradschloss mit einem Winkelschleifer aufgeflext und das Rad im Fahrradkeller abgestellt. Mit einem Schraubenzieher hat sie außerdem die Seriennummer unkenntlich gemacht. (TT.com)